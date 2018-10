Météo pour mercredi 17 octobre 2018

Cellules orageuses accompagnées de pluies avec une probabilité de tombée de grêle.

Vent de secteur Est un peu fort à fort de 30 à 50 km/h près des côtes au sud avec des tourbillons de sable, faible à modéré de 15 à 30 km/h sur le reste du pays, et dépasse 70 km/h lors des orages.

Mer agitée à très agitée au nord et au centre, et très agitée au sud.

Les températures maximales seront comprises entre 15 et 19 degrés au nord, entre 20 et 24 degrés au sud et de 14 degrés sur les hauteurs.