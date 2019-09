Présidentielle : 6 recours rejetés pour vice de forme et de fond

Les chambres d’appel près du Tribunal administratif ont décidé de rejeter les six pourvois intentés par certains candidats à l’élection présidentielle anticipée, contre les résultats du premier tour, fait savoir, lundi, Hassna Ben Slimane, membre de l’Instance Supérieure Indépendante pour les élections, (Isie).

Dans une déclaration accordée Ben Slimane a précisé que les trois recours déposés par Seif Eddine Makhlouf, Abdelkrim Zidi et Slim Riahi ont été jugés » irrecevables » pour vice de forme.

Les recours présentés par Hatem Boulabiar, Néji Jalloul et Youssef Chahed ont été jugés recevables quant à la forme et irrecevables quant au fond.

Six candidats à l’élection présidentielle anticipée avaient déposé, le 19 septembre courant, des recours pour contester les résultats du premier tour du scrutin. Il s’agit de Seif Eddine Makhlouf, Abdelkrim Zidi, Slim Riahi, Hatem Boulabiar, Néji Jalloul et Youssef Chahed.