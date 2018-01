Report du procès des attentats du Bardo et de Sousse

Le tribunal de première instance de Tunis a, de nouveau, reporté l’audience au 5 juin prochain, dans le procès de l'attentat du Bardo, qui s'est ouvert en juillet dernier comme pour celui de Sousse qui a débuté en mai.

« Le juge a reporté les deux procès du Bardo et de Sousse au 5 juin, à la demande des avocats des victimes et des accusés », a précisé à l'AFP le porte-parole du parquet, Sofiène Sliti, ajoutant que toutes les demandes de libération ont été rejetées.

Les avocats des victimes et des accusés ont demandé le report pour compléter leurs dossiers judiciaires.

Le juge a commencé par le procès de l'attentat de Sousse, dans lequel 38 touristes dont 30 Britanniques avaient été tués.

Vingt-six personnes au total sont poursuivies dans le cadre de cette affaire, dont six membres des forces de sécurité accusés de « non assistance à personne en danger » lorsque l'assaillant, un étudiant tunisien, a ouvert le feu sur les touristes dans un hôtel et sur la plage.

Les 20 autres accusés répondront de « crimes terroristes, homicide et complot contre la sûreté de l'Etat ».

Vingt-six personnes, 22 en détention provisoire et quatre en liberté, sont également poursuivies dans le procès de l'attentat contre le musée du Bardo à Tunis durant lequel 21 touristes et un agent sécuritaire tunisien avaient été tués le 18 mars 2015. L'attaque avait été revendiquée par le groupe Etat islamique. Parmi les inculpés figure un policier accusé de non-assistance à personne en danger, selon son avocat.