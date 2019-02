Trump presse les Européens pour rapatrier leurs jihadistes détenus en Syrie

Le président américain Donald Trump a appelé les Etats européens à rapatrier leurs ressortissants retenus en Syrie après avoir rejoint l'Etat islamique, Daesh, "afin de les traduire en justice".

Via Twitter, le président Trump s'est lancé dans une diatribe contre les puissances européennes qui tergiversent sur le sujet, selon lui. "Les Etats-Unis demandent à la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne et aux autres alliés européens de reprendre plus de 800 combattants de Daesh que nous avons capturés en Syrie afin de les traduire en justice", a-t-il martelé, dans la nuit de samedi à dimanche. "Il n'y a pas d'alternative car nous serions forcés de les libérer. Les Etats-Unis ne veulent pas que ces combattants de l'EI se répandent en Europe", a-t-il prévenu.