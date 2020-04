Tunisie: des députés appellent au rapatriement des Tunisiens bloqués à l'étranger

Les députés de l’ARP, ont souligné lors de la plénière tenue mardi l’impératif de rapatrier les Tunisiens bloqués à l’étranger, soulignant la responsabilité éthique et légale du ministre du transport dans ce dossier.

Ils ont mis en exergue le danger auquel les Tunisiens à l’étranger sont exposés.Ils ont appelé le ministre à déployer plus d’efforts pour rapatrier les tunisiens à l’étranger notamment du Qatar, du Canada et au Koweit ainsi que des zones frontalières terrestres.Le député Haikel Mekki a indiqué qu’entre 1100 et 1200 tunisiens sont bloqués aux postes frontaliers terrestresPour sa part, Imed Ouled Jebril a mis l’accent sur le danger auquel sont exposés les tunisiens bloqués en Libye à cause de la situation sécuritaire instable dans ce pays, appelant les autorités à leur permettre de passer par le poste frontalier de Ras jedir, tout en appliquant les conditions sanitaires nécessaires.

De son coté, Noureddine Bhiri a relevé que des milliers des tunisiens sont bloqués dans les pays du golfe et dans des pays africains, demandant au ministre de fournir aux députés, un programme détaillé de rapatriement des tunisiens, et s’interrogeant sur le rôle des ambassades pour résoudre ce problème.Said Ferjani a accusé le ministère des affaires étrangères de ne pas jouer son rôle, précisant que des tunisiens bloqués à l’étranger n’ont pas pu joindre les ambassades tunisiennes car elles ont fermé leurs portes.Le ministre du transport et de la logistique, Mohamed Anouar Maarouf a souligné que le ministère est prêt pour l’évacuation des tunisiens bloqués à l’étranger, précisant que des vols seront programmés à cet effet.

Et d’ajouter que ce dossier est une priorité pour le ministère qui a décidé hier d’accélérer l’évacuation de 1300 tunisiens bloqués en Libye, faisant savoir que 600 personnes ont été déjà rapatriées.En outre, le département s’apprête à programmer des vols de rapatriement des tunisiens de Doha, Jeddah et Riyad, a poursuivi le ministre, précisant que les tunisiens qui seront de retour vont être mis en isolement sanitaire.Concernant les pays africains, le ministre a relevé que les tunisiens résidents et non résidents dans ces pays seront rapatriés, précisant que le ministère a demandé au ministère de la défense de fournir un avion militaire pour évacuer les tunisiens dans ces pays, dont le Tchad.Le ministre a conclu que son département organise les opérations d’évacuation conjointement par les ministères de la santé, des affaires étrangères et de l’intérieur.