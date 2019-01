Tunisie: les gouverneurs appelés à faire face à la vague de froid

Le ministère de l'Intérieur a appelé les gouverneurs à convoquer les commissions régionales de lutte contre les catastrophes et d'organisation des secours tout en coordonnant leurs actions avec les différentes parties concernées et prenant toutes les mesures et les précautions nécessaires pour faire face aux perturbations climatiques attendues dans les heures qui viennent.

Le ministère de l'Intérieur a précisé dans un communiqué publié mercredi soir que cet appel est lancé sur la base de prévisions météorologiques publiées par l'Institut national de météorologie faisant état d’une baisse des températures et la possibilité de chutes de neige dans plusieurs régions à l'extrême nord et au nord-ouest à partir de mercredi et jusqu'au samedi 26 janvier.

Dans un bulletin de suivi de la situation, l’Institut national de météorologie a annoncé que les conditions météorologiques seraient favorables, de mercredi soir au samedi, pour des pluies temporairement orageuses dans la plupart des régions, avec des quantités importantes à l'échelle locale, en particulier dans les gouvernorats de Jendouba, Béja, le Kef, Siliana et Bizerte.