Tunisie : migration de dirigeants d’Afek Tounes vers le Projet de Chahed

Des dirigeants nationaux, régionaux et locaux du parti Afek Tounes ont annoncé samedi soir leur démission du parti et de toutes ses structures et leur ralliement au nouveau projet politique attribué au chef du gouvernement Youssef Chahed.

Les dirigeants sortants, notamment Riadh Moekhar (secrétaire général du gouvernement actuel), Hafedh Zouari, Karim Helali, Hajar ben Cheikh Ahmed, Noeman Kraa, Faten Kallel et Ismaël Ghadamesi ont justifié leur démission par "la déviation du Parti de Afek Tounes des idéaux qu'ils défendaient et l'emprise du président du parti et du groupe l'entourant sur les décisions prises sans référer aux bases et au reste des dirigeants du parti".

Ils ont souligné que le nouveau projet politique auquel ils ont adhéré, et qui sera annoncé officiellement dimanche à Monastir, comprend dans ses rangs de nombreuses figures nationales aux références politiques et intellectuelles variées qui ont pour dénominateur commun la préservation des acquis de l’indépendance et de la société moderniste, soulignant que ce nouveau projet politique reste ouvert à diverses forces démocratiques progressistes.

Les membres démissionnaires ont ajouté que ce projet politique, qui devrait devenir un parti politique après l'organisation d'un congrès constitutif, "répondra aux aspirations des Tunisiens et au besoin d'un grand parti politique basé sur une vision claire de la gouvernance et de véritables réformes sans tomber dans les erreurs d'expériences politiques antérieures".

Le Conseil régional d’Afek Tounes réuni vendredi à Sousse, a publié vendredi une mise au point sur l'intention de plusieurs cadres de quitter le parti et de rejoindre un nouveau projet politique, soulignant que "Afek Tounes est un parti institutionnel qui ne dicte pas les règles d'un choix ou d'une décision en dehors de ses institutions".

Il a souligné que le Conseil national a décidé de disputer les prochaines élections législatives 2019 avec les listes de son parti et était ouvert à toutes les énergies et personnalités qui sont en harmonie avec ses visions pour le projet politique et économique de cette formation politique.