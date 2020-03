Tunisie: Report de toutes les manifestations éducatives

Le ministère de l’Education a décidé, mardi, de reporter, jusqu’à nouvel ordre, l’ensemble des manifestations éducatives, les conférences ainsi que les rencontres à l’instar des activités culturelles et sportives et des programmes d’échange entre les élèves et les instituteurs qui étaient prévus, ce mois-ci.

Cette décision intervient dans le cadre de la mise en œuvre des mesures issues des réunions du conseil de sécurité nationale et du conseil ministériel restreint tenues lundi, précise le ministère dans un communiqué.

Elle s’inscrit également dans le cadre de la stratégie nationale de prévention de lutte contre le COVID-19 et des recommandations issues de la commission nationale permanente pour le suivi et la lutte contre la propagation du coronavirus relevant du ministère de la Santé.

L’objectif étant de préserver la santé des élèves et l’ensemble du cadre éducatif dans le milieu scolaire, ajoute la même source.