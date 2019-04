Un ancien directeur de la CIA confie :  «nous avons menti, triché et volé. On a été entièrement formés pour ça.»

Le secrétaire d’Etat américain, Mike Pompeo, s’est rendu le 15 avril 2019 dans l’un des établissements universitaires les plus réputés de l’Etat texan, l’Université A&M du Texas.

Interrogé sur l’attitude diplomatique à adopter vis-à-vis de certains pays tels que l’Arabie saoudite, le secrétaire d’Etat a cherché à relativiser le poids des critiques adressées à l’administration américaine, estimant que trop d’Américains ne comprenaient pas la chance qu’ils avaient «d’être ici, aux Etats-Unis». Donnant une explication imagée des subtilités de la diplomatie américaine, Mike Pompeo a poursuivi en évoquant son expérience en tant que directeur de la CIA, de 2017 à 2018. «Quand j’étais en début de carrière, la devise était “tu ne mentiras pas, tu ne tricheras pas ou tu ne voleras [pas], tu ne toléreras pas non plus ceux qui le font”. J’étais le directeur de la CIA : nous avons menti, triché et volé. On a été entièrement formés pour ça». Des propos qui ont retenu l’attention de nombre d’observateurs, certains ayant pris la peine d’extraire ce court passage vidéo sur les réseaux sociaux.

Source : RT France