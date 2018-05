Un nouvel attentat terroriste déjoué en France

La menace terroriste plane encore durement sur le territoire français. Un nouvel attentat a été déjoué et deux frères d’origine égyptienne ont été arrêtés, a fait savoir vendredi le ministre de l’Intérieur Gérard Collomb.

« Il y avait deux jeunes gens d’origine égyptienne qui s’apprêtaient à commettre un attentat, avec soit de l’explosif soit à la ricine, ce poison (…) très fort ».

Gérard Collomb n’a pas donné plus de précisions quant au lieu visé. Les suspects avaient été repérés sur les réseaux sociaux. Les deux frères utilisaient en effet la messagerie cryptée Telegram, très prisée des djihadistes. L’un a été mis en examen et écroué, l’autre a été remis en liberté dans la matinée.

« On suit un certain nombre de personnes sur des réseaux. Ils se trouvent qu’eux étaient sur Telegram. Nous avons pu les déceler, déceler ce projet d’attentat, et nous avons pu les arrêter », a déclaré le ministre français de l’intérieur.