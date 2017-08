Va-t-on vers la prorogation du travail de l’IVD pour une année?

Le président de la commission d'arbitrage et de réconciliation à l'instance vérité et dignité, Khaled Krichi a évoqué la possibilité de prolonger d'une année le travail de l'instance vérité & dignité pour que l'IVD puisse terminer son travail. Au cours de son passage dans l’émission Midi Show de mardi 22 août, il a précisé que 6.000 dossiers d’arbitrage sont en cours d’instruction et cela nécessite beaucoup plus de temps et un soutien plus grand de la part des institutions de l’Etat dont notamment el contentieux de l’Etat.

Sur un autre plan, Krichi pense que les divergences et les différends au sein de l'instance sont tout à fait normaux à l'intérieur d'une institution créé seulement il y a trois ans qui emploie divers professionnels dont des médecins, des avocats, des juges et autres.

Le président de la commission a assuré, en revanche, que ces problèmes n'interférent en rien dans le déroulement du travail de l'instance et que les neuf membres sont toujours en fonction.

Il est à rappeler que conformément à l’article 18 de la loi organique n° 53 du 24 décembre 2013, relative à la justice transitionnelle, la durée de travail de l’IVD est de quatre années à compter de la date de la nomination de se membres nommés par décret en date du 30 mai 2014, avec possibilité d’une prorogation d’une année. L’instance qui vient d’entamer sa quatrième année a encore neuf mois pour terminer son travail, à moins de voir son bail se proroger de 12 mois.